Абрикос немає, малина понад 100 гривень за кіло. Звідки такі ціни у розпал літа

Малина до ста сорока, смородина вісімдесят, слива п’ятдесят гривень за кіло. У розпал літнього сезону городяни купують фрукти та ягоди по шалених цінах. Ринок, супермаркети – різниці особливої немає. Високу вартість абрикос ще якось можна пояснити – адже цьогоріч вони не вродили. Але звичайна малина вже буквальна золота.

На центральному ринку Дніпра торгівля фруктами та ягодами кипить із самого ранку. Покупців, кажуть продавці, не так вже й багато. Ціни, у порівнянні з минулим роком, підскочили. Тож як можуть, приваблюють перехожих.

У пані Катерини покупці розбирають абрикоси вже із самого ранку. Бо, каже, їх цьогоріч дуже мало. Солодкі, смачні, але недешеві.

Малина від ста до ста сорока гривень за кілограм, лохина – від 160 до двохсот, черешня – 70. За персики просять від п’ятдесяти гривень і аж до ста двадцяти. Слива, у середньому 35-50 за кіло, виноград з сотню. Смородина – 70. Ціни просто космічні, каже мама двох діток Наталя. Але малечі хочеться дати усе найкраще, тож економити не доводиться.

А це вже супермаркет. І ціни тут не вищі за ринкові. Лохина -190 персики – 61 гривня, інжирний – 75, виноград обійдеться у середньому 90 гривень. Втім, і тут покупці кажуть – дорогувато.

Та ось, на відміну від ринку, фрукти у магазині бувають і закордонні.

Ціни, у порівнянні з минулим роком, підвищились. У ситуації з абрикосами це зрозуміло, адже вони майже не зав’язались. А, наприклад, черешня – зіпсувалась через погодні умови. Тож потреба у цих фруктах була набагато більша, аніж пропозиція.

Ягода не може бути дешевою, каже фермер Роман. Адже у неї вкладаються колосальні сили та ресурси. Але й цін, що панують на міських ринках, він не розуміє. У чоловіка майже два гектари під малиною. Літня вже відійшла, нині почався сезон осінньої. Зараз оптовики забирають у нього ягоду по 70 гривень за кіло. І це, якщо дуже пощастить.

Фермери віддають ягоду по 60-70 гривень. Ми ж на ринку купляємо по 90-100 і вище. Накручують й оптові покупці, й реалізатори. Те, що перекупи заробляють ті ж гроші, що і фермер, Роман вважає несправедливим. Він вкладає купу часу, сил та коштів у вирощування ягід. І зі збором врожаю його турботи аж ніяк не закінчуються.

Вихід із ситуації, каже фермер, у створенні ринку ягід на тлі розвитку зеленого туризму. Аби городяни могли самі приїжджати та збирати врожай або купувати безпосередньо у фермерів.