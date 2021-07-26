В Апостоловому реконструюють школу, збудовану ще у 30-х роках

В Апостоловому найстаріша школа змінюється на очах. Для місцевих учнів створюють освітній простір нового зразка. Триває глобальна модернізація корпусу, що був побудований у 30-х роках минулого сторіччя. Два інших вже відремонтовані. Масштабне перетворення наближається до фінішу.

Реконструкція Апостолівської школи №3 перша в історії цього закладу. Найдавнішому з трьох корпусів майже 90 років.

Нині ремонтники осучаснюють класні кімнати, кабінет фізики, вчительську, їдальню. Шпаклюють, фарбують, кладуть кахлі, вирівнюють підлогу.

Навколо школи встановлюють новий паркан. На задньому подвір’ї кладуть тротуарну плитку. Готують територію під фруктовий сад.

У школярів буде три спортивних майданчики, для різних видів легкої атлетики, гімнастики і футболу. Насамкінець залишиться зробити декоративне озеленення.

В Апостолівській школі №3 навчається півтисячі дітей. Для більшості з них нові умови стануть у вересні сюрпризом.

Комфортно буде як учням, так і викладачам. Всі кабінети обладнають інтерактивними дошками й сучасними меблями.

Роботи з реконструкції школи відбуваються за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».