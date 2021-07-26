У Кам’янському капітально ремонтують будинки

У центрі Кам’янського розпочалося масштабне оновлення будинків. Зокрема, впорядковують зовнішнє оздоблення. Роботи контролює особисто міський голова Андрій Білоусов. Скільки будівель відремонтують та за якими адресами.

На центральних вулицях Кам’янського кипить робота. Будівельники капітально ремонтують будинки. Зокрема, відновлюють балкони, замінюють водостічні труби та латають аварійні дахи. Особливу увагу приділяють фарбуванню фасадів.

Наразі роботи тривають на площі Героїв Майдану та на проспекті Тараса Шевченка. Цьогоріч оновлять перші вісім будинків. Їх капітально не ремонтували майже півстоліття. Хід робіт особисто перевірив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Закінчити ремонт фасадів обіцяють до Дня міста.