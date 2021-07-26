Найсильніших поліцейських визначали Дніпрі

Підіймали автівки, тягнули залізні санчата та штовхали 90-кілограмові кулі. У Дніпрі відбулися змагання зі стронгмену серед правоохоронців. На них зібралося аж 27 команд – представники всіх департаментів патрульної поліції країни.

Це і про м’язи – і про характер. Аби пройти усі 5 випробувань – команди патрульної поліції готувались цілий рік. Важко уявити, що людина без додаткових тренувань змогла б потягнути ось такі важелезні залізні санчата – та ще й з додатковим навантаженням. Однак самі учасники запевняють – їхня професія зобов’язує постійно загартовувати – як тіло, так й дух.

Випробовування запозичені з професійних змагань зі стронгмену. Єдина відмінність – майже вдвічі зменшена робоча вага. Однак організатори та судді чемпіонату наголошують, технічна складова випробовування залишається єдиною для усіх.

Керівництво ж правоохоронних органів вважає – що поліцейський в будь-якому разі повинен займатися спортом. І подібні чемпіонати зі стронгмену – дуже вдалий варіант для підтримки себе у формі.

Чимало вболівальників – і у дніпровських стронгменів. В тому числі – серед колег по роботі.

Й підтримка – далася взнаки. Після підрахунків усіх результатів, саме дніпровські правоохоронці вже вдруге поспіль – стають переможцями! На них очікує солідна винагорода – до звання чемпіонів України додається грошове заохочення, подарунки та ще й вихідні на відновлення.

А це означає – що і наступні змагання – знов прийматиме наше місто.