Дніпро засаджують мавританськими газонами

Справжній прорив в озелененні міста. В Дніпрі почали масово засаджувати парки так званими мавританськими газонами. Цей прийом ландшафтного дизайну дуже популярний у Європі. Головна особливість – у тому, що він майже не потребує догляду. Складається мавританський газон з десятків та сотень різновидів польових квітів та трав. Тож його рідко поливають, він сам знищує бур’ян та ще й покосу – не потребує.

У Дніпрі вже зацвіли перші галявини так званого мавританського газону. Всього їм засадили 5 найбільших міських парків. Й ці рослини стали справжньою панацеєю. Адже прикрасили навіть ті клумби, де окрім бур’яну – нічого не виживало.

Ідея протестувати такі газони виникла під час локдауну. Тоді у парках зовсім не косили галявини й вони почали заростати польовими квітами та травами. А мавританський газон – це ніщо інше, як суміш десятків та навіть сотень таких рослин. Існують кілька різновидів, які використовується для певних локацій.

Особливо ці квітки полюбляють метелики та бджоли. Деякі галявини навіть почали приваблювати червонокнижних комах, яких у місті не бачили десятки років. Газони мають й інший плюс – адже буквально витіснять бур’яни. Що може стати ефективним та екологічно-чистим способом боротьби з тією ж амброзією. До душі оновлені зелені зони й дніпрянам.

Самі ж мавританські газони, як зрозуміло з назви, були винайдені іспанськими маврами – приблизно о 6-7 сторіччі. Саме в них цю ідею запозичили європейці. Цікаво, що окрім краси та відносної самостійності – ці рослини виконують й надважливу екологічну місію. А саме – оберігають наші з вами легені.

Якщо бур’яни та посуха для мавританських газонів – не суперники. То від витоптування вони – швидко гинуть, тож ходити ними не можна. З усім тим у міськраді запевняють – продовжуватимуть засаджувати парки саме у такий спосіб, адже такі килими з трав та квітів гарно себе зарекомендували.