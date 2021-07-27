Стадіон, спортивний майданчик та ігрова зона з’являться поруч із Карпівською школою

Стадіон для різних видів спорту, легкоатлетичний майданчик та ігрова зона. Все це незабаром з’явиться на території Карпівської опорної школи. Реконструкція спортивного комплексу – у розпалі. Роботи виконують у рамках державної програми. Як виглядатиме оновлена територія.

На території Карпівської школи з нуля зводять справжній спортивний комплекс. Вже незабаром учні просто неба гратимуть у футбол, баскетбол, волейбол та навіть теніс. Також до їхніх послуг буде сучасний легкоатлетичний майданчик. Спортивний комплекс зводять у рамках державної програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”

Будівельники вже підготували бетонну основу. Найближчим часом прокладатимуть дроти до електроопор. Наразі облаштовують прилеглу територію. Викладають тротуарні доріжки та зводять ігровий простір з гойдалками. Справжньою окрасою Карпівського стадіону буде футбольне міні-поле зі штучним газоном.

На завершення реконструкції вже з нетерпінням чекають і учні, і вчителі.

У Карпівській опорній школі здобувають освіту понад двісті учнів. Це не тільки місцеві мешканці. Автобусами дітей підвозять на навчання з прилеглих сіл.