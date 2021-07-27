Стадіон, спортивний майданчик та ігрова зона з’являться поруч із Карпівською школою

27.07.2021 17:36

Стадіон для різних видів спорту, легкоатлетичний майданчик та ігрова зона. Все це незабаром з’явиться на території Карпівської опорної школи. Реконструкція спортивного комплексу – у розпалі. Роботи виконують у рамках державної програми. Як виглядатиме оновлена територія.

На території Карпівської школи з нуля зводять справжній спортивний комплекс. Вже незабаром учні просто неба гратимуть у футбол, баскетбол, волейбол та навіть теніс. Також до їхніх послуг буде сучасний легкоатлетичний майданчик. Спортивний комплекс зводять у рамках державної програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”

Будівельники вже підготували бетонну основу. Найближчим часом прокладатимуть дроти до електроопор. Наразі облаштовують прилеглу територію. Викладають тротуарні доріжки та зводять ігровий простір з гойдалками. Справжньою окрасою Карпівського стадіону буде футбольне міні-поле зі штучним газоном.

На завершення реконструкції вже з нетерпінням чекають і учні, і вчителі.

У Карпівській опорній школі здобувають освіту понад двісті учнів. Це не тільки місцеві мешканці. Автобусами дітей підвозять на навчання з прилеглих сіл.

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