Сім кілометрів нової об’їзної дороги будують під Дніпром

Великий дорожній проєкт! Під Дніпром зводять сім кілометрів нової магістралі в обхід обласного центру. Об’їзна дорога з’єднає трасу із Південним мостом. І таким чином розвантажить саме місто від транзитного транспорту.

Під Дніпром 24/7 працюють дорожники — зводять об’їзний автошлях. За планом, він з’єднає трасу національного значення із Південним мостом. Тим самим розвантажить Дніпро від вантажівок. Це одна із головних міських проблем, на розв’язання якої очікували роками.

Нині ж на 12 технологічних майданчиках працюють понад 200 робітників із застосуванням 100 одиниць спецтехніки. Будівництво триває цілодобово.

На дворівневій розв’язці мостовики влаштували підпірні стінки, зробили гідроізоляцію, змонтували прогонові балки. Нині зверху в’яжуть арматуру під майбутню монолітно-бетонову плиту.

Тривають роботи і поблизу вулиці Мільмана. Там відсипають земляне полотно. На окремих ділянках улаштовують дорожнє покриття. Проводять комунікації.

Роботи тривають за програмою президента “Велике будівництво”.