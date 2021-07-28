На житломасиві Перемога вандали знову розмалювали автівки

З десяток автівок вночі розмалювали невідомі на житломасиві Перемога 1. Червоною фарбою накреслили лінії та кола на машинах припаркованих у дворі. Власникам транспорту одного з будинків по Мандриківській так щастить уже вдруге. Хто і навіщо нівечить приватну власність, наші кореспонденти з’ясовували.

Розмальовані багажники, капоти, двері та вікна. Близько 10 автівок припаркованих у дворі, вночі зазнали такого собі тюнінгу. Місцеві кажуть, це уже не вперше.

Пан Андрій власну автівку паркує на платній стоянці. Тож його машина під удар фарбувальників не потрапила. От деякі сусіди вже вдруге мають відмивати свої машини.

Більшість розфарбованих автівок на момент зйомки роз’їхались. І, як розповідають місцеві, навіть змогли відмити фарбу. Однак три власники все ж написали звернення до поліції.

Новобудова на Мандриківській обладнана камерами відеоспостереження. За ними наглядає охоронець. Той, що зараз на місці, каже – заступив з ранку. Колега ж нічого не розповідав.

Пан Андрій працює поруч із місцем пригоди. Каже, щодо вандалів, які фарбують автівки, тут ходять різні чутки.

На найближчій платній парковці, де вартість одного місця – близько трьох тисяч гривень на місяць, ситуацію не коментують.

Минулого разу машини на Мандриківській розфарбовували 11 травня. Тоді також постраждало не менше десяти автомобілів.