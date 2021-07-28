Індивідуальне опалення, бібліотеки, збільшення штрафів та мітинг. У Дніпрі пройшла сесія міськради

Звернення до президента про формування земельного кадастру, збільшення штрафів для власників домашніх тварин та програма реконструкції годинників на старовинних будівлях. Це та ще багато іншого ухвалили обранці місцевого рівня на сесії. А от зустрічали депутатів перед будівлею мітингувальники. Вимагали притягти до відповідальності робітників підприємства “Муніципальна варта”.

Громадська організація “самозахист підприємців” виступила співорганізатором акції перед міськрадою. Мітингувальники вимагали, щоб покарали агресивних представників КП “Муніципальна варта”. Деякі депутати у сесійній залі взагалі пропонували позбавити “варту” бюджетного фінансування, та навіть ліквідувати підприємство. Але рішення не набрало потрібної кількості голосів. Міський голова Борис Філатов запропонував вирішувати конфлікт не вуличними методами, а правовими механізмами.

У сесійній залі не відчувався бунтівний настрій вулиці, депутати працювали конструктивно, голосували блоками. Цінували власний час й зайнятість колег. Зокрема прийняли рішення про розширення переліку приміщень для приватизації.

Одним з важливих рішень було переведення багатоквартирних будинків на індивідуальне опалення. З тим, щоб кожен мав можливість регулювати кількість необхідного тепла та плату за нього.

Мова про будинки, які мають власні котельні – старі та неефективні.

Також на сесії прийняли рішення про створення нової системи сучасних бібліотек. Книгарням надають право розширити комерційні послуги. Створити такий сервіс, як доставка книг до дому та цілодобова робота залів.

Розглянули міські обранці й петицію про надання приміщення театру “Віримо”. В результаті голосування – у творчого закладу скоро буде новий дім! Після цього депутати пішли у відпустку до вересня. Наступна сесія розпочне новий рік ділової активності міста.