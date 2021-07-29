До дня міста У Кам’янському відремонтують лікарні

У місті Кам’янське ремонтують лікарні. У деяких оновлюють окремі відділення. А от найстарішу, побудови ще 1935 року, реконструюють повністю. Попри те, що зараз ще не закінчився етап демонтажу найскладніших конструкцій, ремонт планують завершити у середині серпня, коли Кам’янське святкуватиме День Міста.

Друга міська лікарня Кам’янського обслуговує 28 тисяч мешканців міста. На час ремонту пацієнтів перевели в інші заклади.

Лікарня була побудована у 1935 році. У неї міцні стіни та фундамент. Але будь-які матеріали руйнуються з часом. 86 років у лікарні не проводили більш-менш серйозної реконструкції. Зараз заклад оновлюють повністю.

У лікарні вважають, що капітальні зміни відбуваються завдяки зусиллям міського голови Андрія Білоусова. Саме він налаштований привести до ладу більшість лікувальних закладів міста.

Складнощів у ремонті лікарні на вулиці Менделєєва додала стара котельня. Також довелося замінити чавунні

батареї на сучасні радіатори. Зараз триває демонтаж даху. Не лише зсередини, а й ззовні будівля виглядатиме по-новому. Підрядники кажуть, все буде зроблене у визначені терміни.

Передбачено створити умови для пацієнтів з обмеженими можливостями. Вхід обладнають пандусами, зроблять спеціальні санвузли.

Водночас в Кам’янському ремонтують декілька відділень в інших лікарнях. Є також і перспективні плани.