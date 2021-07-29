Конструкторське бюро Південне – погляд на 30 років незалежності

Ми продовжуємо свій цикл до тридцятиріччя Незалежності України. І сьогодні розкажемо про підприємство, яке є справжнім символом Дніпра та серцем ракетобудівної промисловості країни. Конструкторське бюро Південне – це осередок надталановитих підкорювачів космосу. Та от чи змінилося щось на підприємстві за останні 30 років. Й чи має держава плани розвитку цієї стратегічної галузі – дивіться далі у сюжеті.

Історія конструкторського бюро Південне почалася у далекому 1951 році. Тоді його спеціалісти розробляли високотехнологічну зброю. З часом з’явилося й чимало проектів підкорення космосу. Та от – чи змінилося щось у стінах КБ за часів Незалежної України? Аби достовірно порівняти роботу підприємства у двох епохах – потрібна людина, яка застала ці етапи життя бюро. І ми такого спеціаліста знайшли.

Володимир Андрійович – ветеран КБ. Проєктуванням і створенням ракетних двигунів займається з тисячу дев’ятсот шістдесят першого року! Мало того – перший його робочий день співпав з легендарним польотом Гагаріна. Під час короткої екскурсії територією розповідає – за ці шістдесят років тут багато чого змінилося.

Справжнього інженера видно – коли той дивиться на власне творіння. От і пан Володимир – може годинами розповідати про ракетний двигун, в який і він – і сотні інших працівників КБ – вклали душу. Чоловік каже – це один з найуспішніших проєктів за всю його кар’єру.

У сімидесятих роках, каже Володимир, проєктування відбувалося інакше, ніж зараз. Сучасне ракетобудівне підприємство – це вже жодних паперових креслень. Майже усі розрахунки – в мить виконують високотехнологічні комп’ютери.

А от чого наразі не вистачає підприємству, так це експериментів та випробувань. Раніше, аби двигун затвердили для виробництва, – мали протестувати декілька сотень його екземплярів. А зараз роблять усього десять-дванадцять тестових пусків.

І саме тут постає питання про брак уваги до стратегічної галузі з боку держави. Володимир Андрійович впевнений, якщо найближчим часом влада не підтримає ракето-космічний напрямок, він взагалі може зникнути.

На рахунку КБ Південне – майже 900 успішних пусків космічних апаратів. Фахівці підприємства й зараз проєктують нові супутники та ракетоносії. Чи судилося цим ідеям перетворитися на реальні апарати? Згідно з сайтом Кабінету міністрів, деякі розробки все ж потрапили до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів, які мають реалізувати до 2023 року. Тож – надія є.