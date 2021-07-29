Мисливський сезон невдовзі відкривається на Дніпропетровщині

Сьомого серпня на Дніпропетровщині відкривається мисливський сезон. Учасники обласної організації називають себе друзями природи та борцями з браконьєрством. Напередодні представники усіх угідь зібрались, аби обговорити організаційні питання та дотримання правил безпеки. В першу чергу в умовах засухи, коли виникає неабияка загроза загорянь.

Відкриття цього мисливського сезону проходитиме в умовах пожежонебезпечної ситуації. Скрізь безліч сухостою, тому учасникам полювання доведеться ретельно дотримуватись правил і впроваджувати профілактичні заходи.

Мисливські угіддя знаходяться переважно в сільській місцевості. На території тієї чи іншої об’єднаної територіальної громади. І в кожній є свій правоохоронний офіцер. Саме з ними закликають мисливців співпрацювати під час сезону полювання. Це дозволить швидко реагувати у разі виникнення надзвичайної ситуації.

До обережного поводження на природі закликали мисливців і надзвичайники.

Мисливський сезон розпочнуть з полювання на пернату дичину.

А у вересні розпочнеться полювання. Напередодні мисливці планують поповнити популяцію цих птахів.