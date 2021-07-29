Lifecell активно розширює покриття на Дніпропетровщині

29.07.2021 19:14

Пам’ятник легендарному українському поетові, школа, амбулаторія, церква, 3 магазини та поштове відділення. Як для села, де мешкають близько тисячі жителів, у Шевченко – непогана інфраструктура. Але з кабельним інтернетом часто бувають перебої, розповідають місцеві. Рятує – мобільний 4G.

Марія – давно користується lifecell. Каже, останнім часом якість зв’язку значно покращилася.

Останні півроку оператор lifecell активно розширює покриття на Дніпропетровщині, в області зводять десятки нових базових станцій. Це дозволяє охопити якісним зв’язком не тільки великі міста, а й маленькі селища. Ось, приміром Миколаївка, 20 кілометрів від Дніпра. Тут мешканці теж радіють появі швидкісного 4G.

Головна мета оператора lifecell – працювати над розширенням покриття, щоб українці в усіх куточках країни відчули переваги цифрових технологій.

Наразі 4G від lifecell доступний у понад тисячі ста населених пунктах Дніпропетровщини, де проживає близько трьох мільйонів людей. Від початку 2021-го lifecell ловить у Вільногірську, Зеленодольську, Покровському, Солоному, Царичанці та багатьох інших. Мешканці регіону все частіше обирають швидкісний мобільний інтернет від lifecell.

Компанія не збирається зупинятися на досягнутому. У планах до кінця серпня покрити ще понад 40 населених пунктів нашої області.

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