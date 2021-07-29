Незабаром відкриття. У Старих Кодаках завершують будівництво дитячого садочка. На його появу з нетерпінням чекають у місцевій громаді. Адже дошкільного закладу тут ніколи не було. Яскраву, модернову будівлю зводять у центрі села. Туди зможуть записати 80 дітлахів.

Тетяна Самарець мешкає у Старих Кодаках. Її сину майже три роки. І вони з нетерпінням чекають на відкриття нового дитячого садка. Бо до цього мамі з малюком доводилось вставати на годину раніше, аби дістатись до ясел у сусідньому Авіаторському.

Солідарний із мамою і Савелій…

Садочок зводять у центрі села, у місці, де був пустир. Будівля яскрава і ззовні, і всередині. Кожна група матиме власний колір. Директорку закладу особливо тішать спортивна та актова зали.

Будівельники вже завершили роботи на 2-му поверсі. Там – кабінети психолога і методиста. Середня та старша групи. У кожній – спальні в єдиному стилі та ігрові. Контролювати хід робіт допомагає і місцева малеча.

На 1-му поверсі підрядники завершують малярні роботи. Монтують датчики охорони та пожежної сигналізації. Встановлюють поручні. Там облаштовують ясельну і молодшу групи, кабінет лікаря, простору кухню з харчоблоком. Старокодацький дитсадок – частина програми Президента України «Велике будівництво».

Наразі робітники – облаштовують територію навколо садочка. Зводять спортивний та ігрові майданчики. Встановлюють альтанки і гойдалки. Громада закупила меблі та обладнання і зараз підшукує працівників.