Будівництво нового аеропорту у Дніпрі відкладається

Будівництво нового аеродрому в Дніпрі може затриматися мінімум на рік! Цього тижня держпідприємство розірвало угоду з підрядником, що мав зводити злітну смугу, й оголосило про старт нового тендеру. Чим загрожує затримка та чи не зірветься будівництво?

Про сучасний аеропорт Дніпро мріяло роками. Втім вперше про готовність його побудувати влада заявила не так давно – 2019-го. Коли на Дніпропетровщину завітав новообраний президент України Володимир Зеленський. Він зазначив: місто мільйонник не може існувати без гідного летовища.

Але реальність виявилася складною. Спершу були затримки в розробці проєктної документації – один з тендерів скасував Антимонопольний комітет. Далі – затримки в підготовчих роботах: підрядники знімали шар ґрунту, щоб потім на його місці прокласти нову смугу. Але аж надто повільно.

27-ме травня 2021-го року. Урядовці називали такі терміни завершення будівництва.

І от цього тижня держпідприємство розриває договір із підрядником. Причина: невиконання зобов’язань. Тендер на 3 мільярди 949 мільйонів скасовується й стартує новий: на понад 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. А кінцевий термін виконання робіт в документації зміщується на рік. Така новина шокувала представників турбізнесу.

Юрій Пасічник – професійний мандрівник. На його рахунку не один десяток країн. У туристичному бізнесі – чоловік понад 10 років. Пояснює, наразі з дніпровського летовища – можливо подорожувати у лічені країни. Решту – 90% туристичних напрямків закривають Запорізький, Харківський та Київський аеропорти.

Та й ціни на виліт з Дніпровського аеропорту – значно вищі. Відповідно й тури – дорожчі. Будівництво нової смуги та терміналу могло б усе кардинально змінити.

Економічні експерти припускають: тендер на будівництво аеродрому міг зірватися через недоліки системи Prozorro.

Наскільки затягнеться новий тендер – спрогнозувати важко, бо тільки аукціон стартує у жовтні.

Чи насправді скасування тендеру позначиться на строках робіт – ми направили до Мінінфраструктури інформаційний запит. На відповідь чекаємо.