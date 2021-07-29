Пішоходи бояться переходити Мануйлівський проспект

29.07.2021 18:55

Перейти дорогу ще те випробовування! У Дніпрі на Мануйлівському проспекті пішоходи бояться йти по переходу. Там ані світлофорів, ані видимої розмітки, ані лежачих поліцейських. На знаки водії не реагують та женуть напростець. А люди вимушені довгий час чекати й пропускати усі автівки заради безпеки. Між тим цією дорогою прямують до міського пляжу.

Це пішохідний перехід на Мануйлівському проспекті, який дуже часто ігнорують водії автівок. Легковики тут пролітають, не помічаючи знаків, а вантажівки пропускають людей через раз.

Власне тільки цією дорогою можна дійти до міського пляжу, тож людей тут чимало. І пенсіонери, і батьки з дітьми, і просто підлітки — вимушені чекати, поки їх пропустять кермувальники. Пішоходи наголошують — тут ну дуже небезпечно.

Пенсіонерка Тамара Сергіївна каже — було б непогано тут хоча б розкреслити наново розмітку, а ще краще – встановити світлофор.

Та одне з прохань людей таки почули — оновленому пішохідному переходу бути, обіцяють представники міськради.

Про встановлення лежачих поліцейських мова ж взагалі не йде.

Щодо світлофора, то такий варіант може бути, але для цього люди мають спрямувати відповідний запит до мерії.

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