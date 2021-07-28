Виставку світлин зниклих безвісти українських бійців та волонтерів відкрили в музеї АТО

28.07.2021 19:04

Зниклі, але незабуті. У Дніпрі в музеї АТО відкрилась виставка світлин українських бійців та волонтерів, які вважаються безвісти зниклими. На фото вони зображені зі своїми близькими, які сподіваються на їхнє повернення. Експозицію організували, адже останнім часом родини зниклих не відчувають підтримки держави у пошуках зниклих.

Мати Володимира Свирського називає дату народження свого сина. Цією весною йому виповнилось 36 років. Зник Володимир у 2014.

Руслан Золотаренко також вважається безвісти зниклим. Зв’язок з ним родина втратила після Іловайського котла. З тих пір чекають його і сподіваються, що Руслан живий і перебуває у полоні.

На цей час у родин зниклих безвісти бійців, волонтерів та журналістів зібралося достатньо відео та фотоматеріалів, що містять докази про перебування наших хлопців у полоні. Але останнім часом від держави немає ніяких пошукових робіт.

У багатьох родичів є докази, що хлопці потрапили в полон, в тому числі і з російських ЗМІ. Але наразі їх не підтверджують ані живими, ані загиблими.

Гайде Різаєва – кримська татарка. Двічі була у полоні й відчувала себе розмінною монетою в руках російських окупантів. Й мала всі шанси не повернутись. Але її звільнили. Її історія – приклад того, що все можливе, й надія завжди є.

Родичі незаконно утримуваних та безвісти зниклих на Донбасі вважають цю ситуацію найгострішою гуманітарною проблемою. І чекають, коли зрештою запрацює комісія з пошуку та обміну полонених.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

У Кам’янському продовжують впорядковувати сквери на житлових масивах

28.07.2021 18:57

На житломасиві Перемога вандали знову розмалювали автівки

28.07.2021 18:50

Сім кілометрів нової об’їзної дороги будують під Дніпром

28.07.2021 18:41

Індивідуальне опалення, бібліотеки, збільшення штрафів та мітинг. У Дніпрі пройшла сесія міськради

28.07.2021 18:30

Мати із семимісячною дитиною впала у річку Гнилокіш

28.07.2021 18:14

Стихійна парковка у центрі Дніпра перешкоджає руху першого трамваю

27.07.2021 18:14
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com