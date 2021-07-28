Виставку світлин зниклих безвісти українських бійців та волонтерів відкрили в музеї АТО

Зниклі, але незабуті. У Дніпрі в музеї АТО відкрилась виставка світлин українських бійців та волонтерів, які вважаються безвісти зниклими. На фото вони зображені зі своїми близькими, які сподіваються на їхнє повернення. Експозицію організували, адже останнім часом родини зниклих не відчувають підтримки держави у пошуках зниклих.

Мати Володимира Свирського називає дату народження свого сина. Цією весною йому виповнилось 36 років. Зник Володимир у 2014.

Руслан Золотаренко також вважається безвісти зниклим. Зв’язок з ним родина втратила після Іловайського котла. З тих пір чекають його і сподіваються, що Руслан живий і перебуває у полоні.

На цей час у родин зниклих безвісти бійців, волонтерів та журналістів зібралося достатньо відео та фотоматеріалів, що містять докази про перебування наших хлопців у полоні. Але останнім часом від держави немає ніяких пошукових робіт.

У багатьох родичів є докази, що хлопці потрапили в полон, в тому числі і з російських ЗМІ. Але наразі їх не підтверджують ані живими, ані загиблими.

Гайде Різаєва – кримська татарка. Двічі була у полоні й відчувала себе розмінною монетою в руках російських окупантів. Й мала всі шанси не повернутись. Але її звільнили. Її історія – приклад того, що все можливе, й надія завжди є.

Родичі незаконно утримуваних та безвісти зниклих на Донбасі вважають цю ситуацію найгострішою гуманітарною проблемою. І чекають, коли зрештою запрацює комісія з пошуку та обміну полонених.