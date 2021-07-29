Відомій активістці та блогерці Аллі Лаврентьєвій потрібна допомога

Відома активістка та блогерка Алла Лаврентьєва потребує допомоги. Вона зараз знаходиться в тяжкому стані в реанімації лікарні номер чотири.

Попередній діагноз – гострий мієлоїдний лейкоз. Алла відома своїм сильним характером, тому вірить, що здолає хворобу.

Зараз потрібна кров! Багато! Донори, відгукніться, будь ласка!

У понеділок другого серпня з 8.00 до 11.00 ранку у четвертій лікарні буде прийом донорів. Важливо, перед донацією дотримуватись правил.

Адреса: Міська клінічна лікарня 4, ж / м Західний, вул. Ближня, 31.

У Алли попереду довгий шлях відновлення. Вдома на неї чекають чоловік та дві донечки, молодшій – всього 3 роки. Сім`я буде вдячна за будь-яку підтримку. Реквізити чоловіка Ігоря Джебяна для переказу коштів:

Карта Приватбанку

4149 4996 1004 3547

Карта Монобанку

4441 1144 5242 4896

Прохання вказати в платежі “Благодійна допомога на лікування дружини”.