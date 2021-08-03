У водах Дніпра масово гине риба

До берегів Дніпра масово прибиває дохлу рибу. Мешканці стали помічати це на початку серпня. Чи не на кожному пляжі на мілині плавають сотні, а то й тисячі мертвих окунів, карасів та судаків. Наш Марко Ручка дізнався причину цього явища. Тож, що кажуть екологи й чим загрожує масове вимирання риби — дивіться у наступному репортажі.

У Дніпрі в останніх числах липня та на початку серпня жителі почали фіксувати масову загибель риби. Цілі купи неживих бичків, карасів, окунів можна побачити чи не на кожному місцевому пляжі.

Так, наприклад, зараз ми на Монастирському острові. Бачимо – до берега прибило кілька десятків мертвої мілководної риби. Більшість вже осіла на дні або ж її змило течією.

Відпочивальники шоковані тим, що коїться. Біля берега стоїть нестерпний сморід. Та і зовнішній вигляд водойми вже далеко не такий приємний. Мертву рибу прибило і до інших міських пляжів.

Екологи називають декілька причин мору риби.

Кожен з цих пунктів впливає на негативні процеси в річці. А, оскільки зараз ще і спека, то у воді більшає водоростей. Вони, своєю чергою, поглинають багато кисню, якого в результаті й не вистачає мілководній живності.

В управлінні Державної агенції рибного господарства додають — велика кількість рибних трупів на дні річки може тільки погіршити ситуацію.

Єдиний спосіб хоча б якось зарадити проблемі — випустити у водойму білого товстолобика. Оскільки він поїдає водорості. Заповнити Дніпро такою рибою планують восени. Займатися цим будуть громадські організації.