Десятки могил провалилися на цвинтарі у селищі Чаплі

Це жахливі наслідки масштабних літніх злив, твердять місцеві. Грунт просів, бо потужні потоки води ринули на поховання, розташовані у низині. Раніше від підтоплення кладовище захищали рови, але два роки тому їх прибрали. На місці побував наш Владислав Авдієнко.

Глибочезні провалля під надгробними плитами, замулені та перекошені фото чиїхось близьких. Місцеві показують моторошне видовище на Чаплівському цвинтарі.

Розповідають, усе це – наслідки літніх злив. Потужними потоками води зносило усе, що було на землі та навіть під нею.

На кладовищі процвітає антисанітарія. Смітники переповнені. Вивезти їх не могли впродовж декількох тижнів. Розмило й головну дорогу кладовища. Відходи доводиться вивозити спецтехнікою, звичайні сміттєвози тут проїхати не можуть.

Люди пояснюють: кладовище знаходиться в низині. Раніше на сусідньому полі площею 300 гектарів росли яблуневі сади, які стримували потоки води та бруду під час дощів. До того ж було декілька ровів. Але 2 роки тому тут вирішили вирощувати кукурудзу, усі дерева спиляли та зруйнували водовідводи.

Поряд розмило дорогу, якою місцеві дістаються своїх подвір’їв. Віднедавна на ній з’явився справжній котлован.

За іронією долі, межа міста та області проходить саме між кладовищем та кукурудзяним полем. У адміністрації Самарського району пояснюють: нічого зробити не можуть. Бо причина підтоплень – на території Любимівської ОТГ.

В керівництві Дніпровського району заявляють: спробують вплинути на ОТГ.

А поки чиновники вирішують хто крайній, місцевим залишається регулярно підсипати землю до могилок рідних. У Самарській адміністрації кажуть, якщо ОТГ не відреагує, позиватимуться на них до суду.