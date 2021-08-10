Збирав “общак” та торгував наркотиками. У тюрмі Кривого Рогу засуджений на довічне ув’язнення заснував цілу імперію, із різними джерелами прибутку. А ще один авторитет в тому ж самому Кривому Розі організував злочинне угрупування. І десять років тероризував місто. Затримано обох фігурантів. Про деталі цих двох справ розповіли в обласній прокуратурі.

56-річний засуджений вирішив використати свої кримінальні зв’язки у в’язниці. Там він відбував довічне за розстріл власника торговельного центру. Чоловік організував цілу систему, як заробляти.

Крім того, з метою поповнення “общака”, чоловік зі своїми помічниками налагодили канали постачання наркотиків до колонії.

Зараз триває досудове слідство. Так званому “смотрящему” загрожує від 9 до 15 років ув”язнення. Хоча в нього і так довічний термін.

А інша справа стосується кримінальної особи, яка організувала злочинну групу і з десяток років контролювала Кривий Ріг. Цього разу до так званого авторитета звернулась жінка, аби їй допомогли повернути борг. Гроші вона позичила місцевому підприємцю.

Структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. СБУ провела масштабну спецоперацію з викриття та затримання всього злочинного угрупування.

Керманич злочинного угрупування знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. А всі інші фігуранти, в тому числі й жінка, що зверталась за поверненням так званого боргу, перебувають під вартою.