Міська рада готова витратити мільйон гривень на поліпшення стану річки Дніпро

Зелена й з поганим запахом. Стан води у річці Дніпро відверто відлякує усіх, хто зазвичай охоче проводить час на її берегах. Ситуація типова для середини літа. Цьогоріч до цвітіння додався ще й масовий мор риби. Ігнорувати екологічний занепад головної водної артерії стає все складніше. Тож навіть у міській раді зробили заяву, що готові виділити мільйон гривень на поліпшення стану Дніпра. Продовжить тему Софія Куценко.

Нестерпний сморід від Дніпра розноситься на десятки метрів навколо. Гуляти уздовж річки останнім часом – справжнє випробування.

Запах гнилі огорнув увесь Монастирський острів. Через страшенний сморід людей тут значно поменшало. Знизилась і кількість відпочивальників на пляжі. Люди кажуть: біля води знаходитись неможливо.

А от на прогулянку уздовж Набережної Заводської й взагалі виходять лише найсміливіші. Микола, наприклад, любить це місце за гарний краєвид, однак запах з річки не дозволяє ним насолодитися.

З року в рік ситуація повторюється. З настанням високих температур Дніпро починає у прямому сенсі гнити. Бо вода прогрівається чи не до самого дна. Цим обумовлено нашестя синьо-зелених водоростей, кажуть фахівці. Вони утворюються внаслідок штучного забруднення річки.

Вже другий рік пані Тетяна бореться із засміченням Дніпра. Вона разом зі знайомим власноруч вириває річкові лілії та збирає водорості. За допомогою рятувального круга, жінка занурюється у воду і починає прибирання.

За один такий похід Тетяна збирає до півсотні кілограм водоростей. Каже: у такий спосіб хоча б на краплю робить річку чистіше.

І дійсно, вдихнути “друге життя” у річку можна, кажуть в Офісі водних ресурсів. Однак, це доволі складна справа.

У міськраді також хотіли б покращити стан річки. На останній сесії депутати ухвалили рішення щодо корегування Національної програми з оздоровлення Дніпра. На його реалізацію виділили мільйон гривень. Розпочати роботи планують наступного року.

Утім повністю розв’язати проблему занепаду водойми не вдасться, кажуть у міськраді. Бо локальне розчищення – тимчасова альтернатива. Долю головної річки країни треба опікуватися на державному рівні.