Майже два тижні без води живуть мешканці кількох вулиць житломасиву Північний
10 днів без води! Мешканці вулиці Магаданської на житломасиві Північний потерпають від наслідків масштабного пориву. Який, до слова, ніхто не поспішає ліквідовувати. Комунальники перекладають відповідальність на Укрзалізницю, а ті – на самих людей.
Яна показує, на що перетворилася її оселя. Води немає вже 10 днів. А до школи треба готувати трьох дітей. Прання у таких умовах – справа не з легких.
За день на хатні потреби жінка витрачає не один десяток літрів купленої води. Яка коштує чималих грошей.
Через відсутність води потерпають мешканці двох десятків подвірь – її немає по всій вулиці.
У комунікаціях доводиться самотужки розбиратись місцевим.
Люди скаржаться на бездіяльність ремонтників.
Телефоном у КП “Дніпроводоканал” пояснюють: мережі, на яких стався порив знаходяться на балансі в Укрзалізниці. Вони ж – тільки збирають гроші за водопостачання.
В адміністрації Самарського району уточняють: на балансі у залізниці лише магістральна труба. А порив стався на ділянках, що ведуть безпосередньо до осель жителів.
Місто може взяти мережі на баланс, проте задля цього мешканцям доведеться пройти тривалу бюрократичну процедуру.
Що ж до ліквідації пориву: в адміністрації району кажуть, Укрзалізниця погодилася провести роботи, але матеріали доведеться придбати самим жителям.