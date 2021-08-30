У Дніпрі пройшло друге відкрите тренування в рамках підготовки до Almaz Group Dinipro Marathon

Під звуки запальної музики на парковці Порше центр Дніпро проходить відкрите тренування – тут кілька десятків любителів бігу, що 26 вересня візьмуть участь в Almaz Group Dinipro Marathon.

Всі учасники – різного віку та фізичної підготовки. Так, Віка з донькою братимуть участь в марафоні уперше – 10-річна Віра готується подолати дистанцію у 500 метрів.

15-хвилинна розминка – і учасники тренування вирушають на пробний забіг у 5 кілометрів. Відстань кожен долає у комфортному для себе темпі. Повертаються бігуни трохи втомленими, але зарядженими на нові спортивні звершення!

До старту Almaz Group Dinipro Marathon на всіх жителів Дніпра чекає ще 3 відкриті тренування – щосуботи до 26 вересня. Адреси – на ваших екранах. Організатори запрошують усіх охочих і обіцяють допомогти закохатися в біг!

04.09 ПАРК САГАЙДАК, Ж/М СОНЯЧНИЙ

11.09 ТОЙОТА ЦЕНТР ДНІПРО “АЛМАЗ МОТОР” (ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 35)

18.09 СКВЕР ПРИБРЕЖНИЙ (НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ)

Цьогоріч локації для підготовчих до марафону тренувань дуже незвичні. Все – завдяки генеральному партнеру АЛМАЗ ГРУП – українському автохолдингу, який об’єднує світових лідерів автопромисловості. Підтримка головної бігової події року – це вираження соціальної відповідальності АЛМАЗ ГРУП.

Цьогоріч на марафоні спортсмени традиційно бігтимуть і благодійну милю добра. Гроші направлять на допомогу 17-річній Олі Казаковій, що має рідкісне вроджене захворювання – муковісцидоз.

Біговий марафон Almaz Group Dinipro Marathon пройде у Дніпрі вже вп’яте. Очікується, що в ньому візьмуть участь щонайменше 3 тисячі бігунів з різних українських міст.