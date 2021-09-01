“Царська веранда” заважає пішоходам на вулиці Бородинській

“Царська веранда” замість тротуару! На вулиці Бородинській перехожі скаржаться на прибудову, що зайняла майже всю пішохідну зону. Чи законна споруда? Наші кореспонденти звернулися до інспекції з благоустрою. А ще розпитали, як іде боротьба із подібним захопленням тротуарів у інших частинах міста. Владислав Авдієнко – далі.

Замість тротуару “царська веранда”! Ця прибудова вже декілька років красується на вулиці Бородинській. У соцмережах про це заговорили після того, як фотографію дива дизайну

запостила одна з дніпровських архітекторок.Яна Куницька – архітекторка з 20-річним досвідом. Розповідає, нещодавно прогулювалася історичною частиною міста, аж раптом на Бородинській побачила ось це.Разом з архітекторкою вимірюємо, якою стала ширина тротуару після прибудови веранди. Для комфортного проходу необхідно принаймні 3 метри.

Власники прибудови фактично позбавили мешканців права вільного пересування тротуаром, вважає Яна. Мало того, спаплюжили зовнішній вигляд історичної будівлі, якій, до слова, – понад сотню років!

Перехожі підтримують архітекторку.

Після того як прецедент із “царською верандою” набув розголосу в інспекції з благоустрою провели ціле розслідування та з’ясували: власниця прибудови має на неї техпаспорт, який отримала на підставі рішення Державної Архітектурно-будівельної інспекції від 2010 року. Щоправда, фіктивного.

А отже, кажуть в інспекції, всі інші документи не мають законної сили. Юристи міськради вже подали на власницю веранди до суду.

Буквально на іншому боці вулиці є схожа прибудова. В інспекції з благоустрою визнають: по місту таких сотні, а може й тисячі. Проте розпочати масовий демонтаж вони не в змозі.

За останні 3 роки в Дніпрі демонтували зо півсотні таких прибудов. А ще, каже очільник інспекції, змогли частково запобігти зведенню нових.