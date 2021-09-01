Інтерпайп та фонд “Відродження регіону” продовжують допомагати лікарням

Інтерпайп та благодійний фонд “Відродження регіону” продовжують допомагати лікарням Дніпра. Цього разу до 21-ї інфекційної передали біологічні бокси, а також гідравлічну каталку. Нагадаємо, що ця лікарня є однією з базових для допомоги хворим на COVID-19. І як інші медзаклади вона готується до чергової коронавірусної хвилі восени.

На базі лікарні №21 планують відкрити інфекційну лабораторію, яка дозволить швидко робити ПЛР дослідження відібраних матеріалів. В умовах пандемії вкрай важливо одразу визначити збудника інфекції та призначити правильне лікування. Саме для цієї лабораторії українська промислова компанія Інтерпайп разом зі створеним за її ініціативи благодійним фондом “Відродження регіону” передала спеціальне обладнання – ПЛР бокс та бокс біологічного захисту. У першому проводиться сортування відібраних проб, а в другому саме дослідження.

Бокси ПЛР та біологічного захисту сучасні, комфортні та безпечні. Вони добре захищають як співробітника, який проводить аналіз, так і самі проби від бактеріального забруднення.

Крім того, компанія Інтерпайп передала лікарні нову гідравлічну каталку великої підйомності. Вона витримує вагу до 225 кілограмів і забезпечує швидке та безпечне транспортування пацієнтів, що потребують невідкладної допомоги.

Каталка мобільна і легка у використанні. Вона обладнана всім необхідним для надання невідкладної допомоги, в тому числі й для пацієнтів з кисневою недостатністю.

Вартість переданого обладнання майже 160 тисяч гривень. А всього з початку пандемії компанія ІНТЕРПАЙП разом з фондами родини Пінчуків спрямувала на боротьбу з коронавірусів понад 10 мільйонів доларів.