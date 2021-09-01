У Кам’янському готуються відзначити День міста

До свята відкриють нові стадіони та зони відпочинку. Мешканців очікують концерти, розважальні та спортивні заходи, битви діджеїв та світлові шоу. Програму святкових заходів затверджували на засіданні, яке очолив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

271 першу річницю Кам’янське відзначить з купою приємних подарунків. 16-го вересня містянам презентують нові трамваї та шкільні автобуси. О 13-й годині 18-го вересня жителів запрошують у парк на лівобережжі, який тільки-но після реконструкції. Також відкриють два стадіони на Черемушках і лівому березі та нову зону відпочинку на Соцмісті. А ще запрацюють кілька надважливих об’єктів охорони здоров’я.

Також на кам’янчан чекатиме безліч культурних та розважальних програм. Це ретро-круїз на велосипедах, гастро-турнір і «Парк живих фігур». Загалом святкуватимуть три дні поспіль з 17 по 19 вересня.

Розважатимете кам’янчан запальний Монатік. Концерт розпочнеться у п’ятницю 17 вересня, о 20:00 на Майдані Петра Калнишевського. Ближче до цього моменту мешканців привітає очільник міста Андрій Білоусов. Виступ Монатіка триватиме годину, фіналом розважальної програми стане грандіозний салют та дискотека.