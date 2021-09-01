У Знаменівці Новомосковського району ремонтують магістральну вулицю

01.09.2021 17:41
У Знаменівці Новомосковського району ремонтують магістральну вулицю

Перший капремонт за 30 років! У Знаменівці Новомосковського району ремонтують магістральну вулицю – Українську. Сучасний автошлях поєднає село з павлоградською трасою. Нині роботи на завершальному етапі. Підрядники укладають майже 7,5 кілометрів нового дорожнього покриття. Подробиці – далі у сюжеті.

Вулиця Українська в селі Знаменівка давно потребувала ремонту. Місцеві кажуть: асфальту на автошляху майже не було.

Люди «латали» ями власними силами. Та водії все одно губили колеса і підвіски автівок. Зараз не можуть натішитися змінами.

Дорожні роботи на головній вулиці Знаменівки – у розпалі. Вже уклали вирівняльний шар асфальту, наразі закінчують верхній.

Дорогу в Знаменівці капітально ремонтують за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Оновлена дорога з’єднає Знаменівку з павлоградською трасою.

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