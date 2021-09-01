У Дніпрі відбувся турнір з художньої гімнастики “Dnipro Diamonds Open Cup”

Краса та грація! У Дніпрі відбувся перший міжнародний турнір з художньої гімнастики “Dnipro Diamonds Open Cup”. Змагання зібрали понад пів тисячі спортсменок з України, Лівану, Великобританії та Ізраїлю. Українські гімнастки були серед кращих, але, кажуть, не зупинятимуться, аби показувати ще більш високі результати.

Міжнародний турнір “Dnipro Diamonds Open Cup” зібрав понад 500 спортсменок – від початківців до професіоналів.

Протягом трьох днів гімнастки демонстрували своє спортивне вміння. З точки зору технічних елементів, виступ треба виконати чисто та віртуозно. Номер має захопити глядачів та суддів.

Чемпіонка Ізраїлю Карина Гороховська не виграла медалей, але завоювала любов глядачів. Показовий виступ гімнастки під безсмертну композицію Фредді Мерк’юрі викликав овації.

Через з ситуацію з коронавірусом до Дніпра з Ізраїлю приїхало всього 7 спортсменок. Своїми виступами задоволені й гімнастки, і тренери.

За три дні гімнастки розіграли комплекти нагород у багатоборстві та особистому заліку. Чемпіонки та призерки отримали кубки й медалі.