Понад 200 тисяч мешканців області знову залишились без питної води

31.08.2021 17:36
Понад 200 тисяч мешканців області знову залишились без питної води

Постачання припинено в Павлограді, Тернівці, Першотравенську та Синельниковому. Це вже вдруге за літо. Усе через борги перед каналом “Дніпро-Західний Донбас.”
Наприкінці травня сума неплатежів складала 40 мільйонів гривень. Певний час воду подавали з резервів, однак вони вже вичерпані. На який термін людей позбавили водопостачання, та як вплине ця ситуація на початок навчального року – поки невідомо.

Вже завтра наші кореспонденти відправляться у Павлоград, аби з місця події розповісти подробиці ситуації.

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