За літо комунальники мали оновити пішохідні переходи біля шкіл

Зебра, дорожні знаки та лежачі поліцейські. Влітку комунальники мали оновити пішохідні переходи, розташовані біля навчальних закладів. Уже пролунав перший шкільний дзвоник, а роботи встигли провести не всюди. Батьки школярів стурбовані, адже подекуди ці обмежувальні елементи – єдине, що захищає їхніх дітей від небезпеки на дорозі.

У лютому 2019 на пішохідному переході біля школи №26 газель збила 14-річного учня, який поспішав на уроки. Водій пояснював: не встиг пригальмувати. Із забоями хлопця шпиталізували до лікарні. Тоді в навчальному закладі жалілися: це не перший подібний випадок. І буквально благали облаштувати перехід світлофором чи лежачими поліцейськими.

Відтоді минуло 2,5 роки й ситуація кардинально змінилась. Тепер абсолютно всі переходи біля шкіл облаштовують штучними нерівностями для зниження швидкості, а також відповідними знаками, які помітні здалеку. Звісно ж, і розмітка має бути всюди. Влітку – оновлюють те, що зносилося або постраждало від вандалізму. Принаймні, мають це робити. І ось – перше вересня. Ми на житломасиві Північний.

Біля школи №39 дуже жвавий рух автомобілів, тут начебто і є пішохідний перехід, проте відсутня дорожня розмітка, та й упирається він у бордюр.

Батьки чекають закінчення уроків біля школи, аби забрати дітей додому. Діляться: цьогоріч тут відремонтували дорогу. А от про пішохідний перехід – забули. Згодом поспіхом його облаштовували. І певно, щось пішло не так.

Люди кажуть: відпускати дітей самих до школи й назад – нині не наважуються, навіть якщо живуть дуже близько.

У школі пояснюють: раніше тут взагалі не було дороги, відтак – ані розмітки, ані лежачих поліцейських. Навесні місцевий депутат капітально відремонтував автошлях, зараз роботи тривають з іншого боку школи – на сусідній вулиці. Директорка запевняє: найближчим часом перехід приведуть до ладу і зроблять зручним для пішоходів.

За те, щоб всі переходи були облаштовані необхідними елементами, відповідає комунальне підприємство “Транспортна інфраструктура міста”. Обіцяють: проведуть роботи школи №39 вже цього тижня. Просто ще туди не дістатися. Старались оновити пішохідні зони біля всіх освітніх закладів Дніпра влітку, однак не встигли.

Наразі роботи йдуть по всьому місту – сьогодні розмітку нанесли на проспекті Пушкіна – біля школи №12. Оновлювати пішохідні зони не припиняють і протягом року, адже фарба тримається лише від трьох до шести місяців. На ділянках, де рух транспорту надто жвавий, використовують термопластик – він витримує до трьох років. Також оновлюють штучні нерівності та дорожні знаки, якщо в цьому є потреба.