Фонд “За дітей” реалізував ряд освітніх ініціатив

Новий дитячий майданчик у віддаленому районі міста та талановиті діти із соціальних центрів, що отримали можливість стати студентами творчого коледжу. Новий навчальний рік починається по-різному у кожному навчальному закладі. Про реалізацію творчих здібностей дітей – далі у сюжеті.

Свою невгамовну енергію першачки з Одинківки Назар та Мілана витрачають на новому майданчику. Адже до початку навчального року у їхній школі облаштували зону дитячого відпочинку з антитравматичним покриттям.

Такого сучасного обладнання тут не було ніколи – розповідає виконуюча обов’язки директора НВК номер 122 Євгенія Тиханова.

Батьківський комітет звернувся за допомогою для облаштування дитячого майданчика до Громадської ради Дніпра.

Комунікація була швидкою. Заступниця голови громадської ради Марія Пінчук звернулась до депутата міськради за цим округом. І його команда швидко розпочала роботу.

Вихованці центрів соціальної підтримки цього року отримали можливість стати студентами артколеджу Дніпра. Діана Гавриш малює змалечку, мріє бути видатною майстринею, щоб її роботи знали по всьому світу.

Везіння на думку Діани, полягає в тому, що її роботи помітили у фонді Марії Пінчук “За дітей” та надали фінансову підтримку для відвідування необхідних майстер-класів.

Каміла Бабенко теж талановито малює і стала студенткою артколеджу завдяки підтримці фонду Марії Пінчук “За дітей”.

Ще один вихованець центру соціальної підтримки Дмитро Русанов вступив на циркове відділення коледжу, пройшовши бокс, бої без правил та інші спортивні секції. Не тільки велику енергію, а й творчі здібності хлопця фахівці Фонду направили в позитивне русло.

Марія Пінчук не з чуток знає проблеми розвитку та виховання дітей. Вона особисто знайомиться з так званими “складними дітьми” і допомагає їм знайти позитивний шлях у житті. Але підкреслює, підлітки теж повинні старанно працювати над собою.

Фахівці обговорили першочергові заходи необхідні для повноцінного навчання дітей із соціальних центрів та напрямки подальшої співпраці артколеджу і фонду “За дітей”.