Як спокійно відвести дитину у 1 клас?

Реформа школи, дистанційне навчання, інформаційне навантаження та рівень підготовки майбутнього першокласника. Такі питання найчастіше викликають тривогу у батьків. А ця тривога може передатись дитині, кажуть психологи. І дають поради – які? Олена Городецька розкаже.

Першокласниця Олександра спокійно й впевнено йде до школи. Це перший дзвоник в її житті.

А от мама Олександри занепокоєна – чи готова її дитина до школи, чи не переведуть їх на дистанційне навчання, чи зможе її донька легко адаптуватись у новому колективі. І таких “ЧИ” ще дуже багато.

Психологи нагадують, тривожний емоційний стан батьків може передатись дитині. І тоді з перших днів школа буде для неї зоною підвищеного емоційного дискомфорту. Рятують тут прості прийоми. Перед початком навчального року разом з малечею, кілька разів пройдіть одним й тим самим маршрутом та дотримуйтесь режиму дня.

Учні старших класів та коледжів вже самостійно приймають рішення стосовно свого навчання, але не заперечують важливість батьківських порад.

Однокурсник Карена Денис переконаний, навіть надмірний батьківський контроль не заважає робити власний вибір.

Поряд з учнями завжди знаходяться педагоги, які бачать ті сторони життя дитини, на які у батьків, можливо, не вистачає часу.

Тож освітяни, як і психологи, нагадують, аби батьки прислухались до своїх дітей, знаходили час на спілкування з ними. Це допомагає не тільки покращити навчальний процес, а й позбутись почуття тривоги.