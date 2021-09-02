Трасу Дніпро-Павлоград осучаснюють

02.09.2021 17:43
Трасу Дніпро-Павлоград осучаснюють

Зараз там тривають роботи. Майже всі 63 кілометри автошляху вже із новим дорожнім покриттям. Залишилося укласти лише верхній шар. Також і у розпалі ремонт шістнадцяти мостів. Детальніше у наступному сюжеті.

Траса Дніпро-Павлоград є частиною найдовшої в Україні магістралі М-30 Стрий-Ізварине. Зараз триває реконструкція ділянки на під’їзді до Павлограда. Решта дороги вже із новим покриттям. Нині в лабораторії перевіряють його якість. Після – укладатимуть верхній шар асфальтобетону.

Дорогу розширюють. Буде по чотири смуги в обидва боки. У розпалі ремонт шістнадцяти мостів. На черзі ще два. Штучні споруди облаштовують новітньою гідроізоляцією.

На під’їздах до мостів посилили покриття. Між шарами проклали гнучку георешітку. Вона не дасть асфальту “просісти”. Що дозволить дорозі прослужити довше.

Траса Дніпро-Павлоград – частина магістралі М-30, яка має назву “Дорога Єдності”. Вона сполучає схід та захід країни.

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