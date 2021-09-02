У середмісті Дніпра стався вибух

На вулиці Ливарній в автомобілі здетонував невідомий пристрій. Саме у той момент, коли в нього сів водій. Наші кореспонденти дізналися ексклюзивні подробиці просто на місці інциденту. Увага на екран.

Вулиця Ливарна, елітна забудова. В одному з дворів натягнуті поліцейські стрічки, а за ними – понівечене вибухом авто. Місцеві жителі шоковані.

Поряд з машиною – вогнегасник, шмаття обшивки, вибите дзеркало та багато скла. А в салоні авто – явні сліди підриву. Вибух на власні очі бачив охоронець паркування. Розповідає, усе сталося, коли водій тільки-но сів за кермо.

На щастя, чоловік не постраждав. Відомо, що він – водій одного з мешканців елітного житлового комплексу.

Місце підриву вже обстежили вибухотехніки та слідчі. Скоріш за все, вибухнула страйкбольна граната, кажуть у поліції.

Попередньо, граната належала саме водієві.

Втім у поліції розглядатимуть усі версії. Поки ж – відкрили кримінальне провадження за необережне поводження зі зброєю. Слідство триває.