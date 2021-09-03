Спортсменів Кам’янського привітали у мерії

Підкорили Україну та Європу. Кам’янських спортсменів за високі досягнення у спорті привітали у мерії. На зустріч з юними чемпіонами прийшов очільник міста. Андрій Білоусов особисто подякував спортсменам та їхнім тренерам за здобутки й перемоги, які прославляють малу батьківщину.

На початку серпня в естонській столиці Таллінн відбувся чемпіонат Європи з тхеквондо серед кадетів та молоді. Дніпропетровську область в складі збірної України представляли два спортсмени з Кам’янського Михайло Капуста та Владислав Дзоз. Хлопці привезли до рідного міста переможні срібло та бронзу, здолавши у запеклих поєдинках супротивників з Туреччини, Іспанії, Греції та Кіпру.

Чергову сходинку у професійному спорті подолала юна плавчиня з Кам’янського Роксолана Сулейманова. Дівчина виконала норматив на майстра спорту під час чемпіонату України у Харкові.

Посвідчення майстра спорту Роксолані вручив міський голова Кам’янського.

Своєю чергою спортсмени виказали подяку за підтримку очільнику Кам’янського і депутатам міськради.