Вихідними у Дніпрі проходитиме книжковий фестиваль BOOK SPACE

Наймасштабнішою книжковою подією сходу України називають 4-й BOOK SPACE фестиваль у Дніпрі. Протягом вихідних на ньому можна поспілкуватись із двома сотнями письменників, що презентують свої книги. Серед них – Ірена Карпа, Мирослав Лаюк та Ярослава Кравченко. Тема фестивалю “нова близькість”. Олена Городецька розкаже більше.

250 письменників, 75 видавництв, 150 заходів на п’яти сценах – так вихідними проходитиме книжковий фестиваль BOOK SPACE.

Після пандемії поціновувачі читання отримали можливість, так би мовити, “вийти в люди”.

Кожного дня на різних сценах автори презентують свої книги та запросто спілкуються із відвідувачами фестивалю. З Парижу спеціально на BOOK SPACE приїхала Ірена Карпа.

Про відвертість та щирість кожен може поговорити з Іреною Карпою та телеведучою програми “Телебачення Торонто” Ярославою Кравченко.

Не менш крутий парубок – молодий письменник Мирослав Лаюк презентував свій роман “За залізною водою”, слідами Леся Українки. Вважає, що Дніпро має на нього суттєвий вплив. Навіть згадував місто у своєму попередньому романі.

BOOK SPACE традиційно проходить на Фестивальному причалі протягом вихідних. Дніпро вже знають як “культурну столицю”. А тепер починають визнавати ще і як книжкову.