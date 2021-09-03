У Новомосковську триває реконструкція стадіону

Сучасні умови для занять спортом. У Новомосковську триває реконструкція головної арени міста. Стадіон “Металург” побудували 50 років тому. З того часу його не оновлювали жодного разу.

Тепер тут облаштують футбольне поле з натуральним газоном, зведуть нові трибуни на півтори тисячі місць та бігові доріжки. А ще побудують тренерські, роздягальні, душові й спортивну залу.

Для місцевих жителів це справжня подія, оскільки саме в цьому місці епіцентр спортивного і культурного життя Новомосковська.