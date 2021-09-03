У місті відбувся масштабний форум підприємців

03.09.2021 18:51
У місті відбувся масштабний форум підприємців

Успіх малого та середнього бізнесу – фундамент для розвитку села, міста, області та держави. І це добре розуміють на Дніпропетровщині. Саме тому тут провели масштабний форум підприємців. Про що домовились представники обласної влади, бізнесу та державних структур – дивіться далі у сюжеті.

Форум представників малого та середнього бізнесу зібрав із півтисячі підприємців з усього регіону та представників обласної влади. Такі зустрічі, кажуть учасники, можливість зробити ще один крок до взаєморозуміння, діалогу та пошуку нових рішень у бізнесі.

Бізнес – це рушійна сила, яка наповнює бюджети різних рівнів. Тож налагодження діалогу між підприємцями та владою іде на користь усім, кажуть учасники форуму. Та додають, готові тісно співпрацювати й надалі.

Бізнес щодня стикається із десятками проблем. Та ще й вчиться виживати в нових реаліях. Саме тому підтримка влади й діалог як ніколи важливі.

Подібний форум на Дніпропетровщині проводиться вперше. Втім таку практику прямого спілкування бізнесу і влади планують зробити регулярною. А з нагоди Дня підприємця, який відзначають 5 вересня, найактивніших бізнесовців нагородили грамотами та пам’ятними подарунками від обласної ради, які вручив Геннадій Гуфман.

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