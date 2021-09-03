Не тільки цифровий, а й паперовий! Для перетину кордону експерти радять мати обидві версії COVID-сертифікату. Адже правила в’їзду в країни можуть різнитися, та й перспективу загубити мобільний – ніхто не відміняв. Минулого тижня наш Владислав Авдієнко перевірив, наскільки легко отримати електронний сертифікат про вакцинацію, а сьогодні – спробував здобути паперовий. Що із цього вийшло – наш експеримент далі.

Щодо отримання ковід сертифікатів в інтернеті ходить багато чуток. Чи насправді усе так просто або є підводні камені? Маю електронний запис до лікаря. Що ж, ходімо перевіримо.

Особливість в тому, що я вакцинувався не в амбулаторії, а за місцем роботи. Чи буде інформація в базі? Аби експеримент був об’єктивним, знімаю на телефон.

Сімейний лікар доволі швидко знаходить інформацію про моє щеплення у базі. І просить надати закордонний паспорт, аби внести інформацію для прикордонників.

І вже за пару хвилин сертифікат друкується на звичайному принтері. Потім лікар ставить печатки, підпис.

Мені пощастило чи процедура й справді так само швидка для всіх? Йдемо питати лікаря вже як журналісти. Той розповідає, поки працює в парі з медсестрою – жодних проблем, а от без неї швидко не встигає. Тож можуть бути затримки до однієї доби.

Наразі, навіть попри велику кількість бажаючих отримати сертифікат, встигають усе.

Туристичні експерти радять обов’язково отримати паперовий сертифікат, адже смартфон може розрядитися, або ще гірше – загубитися. Тоді наявність цифрової версії не допоможе. В облдержадміністрації додають: якщо вас навіть не занесли до електронної бази під час вакцинації, підійде і паперова довідка про щеплення.

Нагадаємо, наразі український COVID-сертифікат дійсний 1 рік з моменту вакцинації.