Жителі області масово збираються на мітинги проти видобутку урану

Категоричне “ні” урану. На Дніпропетровщині люди масово збираються на громадські слухання та мітинги проти урановидобувної компанії, яка хоче відкрити 2 копальні у нашій області. У планах бізнесменів – розробка ділянок неподалік П’ятихаток та між селищами Миколаївка і Сурське. Місцеві готові боронити свою землю до кінця. Одне із зібрань пройшло у Кудашівці, Криничанського району. На нього мали приїхати й представники Атомних енергетичних систем. Як вийшло насправді – дивіться у сюжеті Єгора Ромахло.

Протест заради життя. Селище Кудашівка, що у Криничанському районі, – один з багатьох населених пунктів області, мешканці якого оголосили війну урановидобувній компанії. Люди проти сусідства з небезпечними копальнями й мають намір боротись до кінця.

Десятки розлючених та схвильованих мешканців Криничанського району зібралися біля Кудашівського будинку культури. Саме тут заплановані громадські слухання, на яких люди проголосують – чи згодні жити поруч з урановими копальнями. Та для місцевих це питання вже остаточно вирішене.

Категорично налаштований й староста Кудашівки. Каже – немає жодного мешканця селища, який би був згоден із видобуванням урану у цьому районі. Однак боротися, каже чоловік, налаштовані виключно цивілізованими методами.

Рішення, яке приймуть люди, буде проголосоване на сесії селищної ради. Після чого вже стане фактичним доказом протесту. Мали сьогодні приїхати до Кудашівки й представники Атомних енергетичних систем – компанії, що і збирається видобувати тут уран. Однак, кажуть місцеві, їх представникам не хватило духу вийти на розмову з людьми.

Це не на жарт розлютило людей. Емоції били через край

Чимало питань в активістів викликає і звіт, який надала компанія стосовно своїх планів на цю територію. Понад 800 сторінок пояснень та порівнянь у тому числі з Європейським досвідом. Мовляв, уран добувають по усьому світу – тому й тут, начебто, можна. Однак один момент бізнесмени все ж проґавили.

“Видобуток заборонений в густонаселених районах! Тобто, видобуток відбувається у пустелях. А тут аграрні райони, поряд Дніпровський район – аграрний. Поряд місто мільйонник. Кам’янське, річка Саксагань, Кривий ріг.”

Якщо людей не почують зараз – то наступним кроком буде поїздка у столицю, під стіни Верховної Ради. І можливо хоча б тоді на їхній протест звернуть увагу.