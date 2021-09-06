29-ть лікарів отримають облаштовані квартири

06.09.2021 18:15
29-ть лікарів отримають облаштовані квартири

Від «Будинку прокатника» до «Будинку медика»: у Дніпрі 29-ть лікарів отримають у власність відремонтовані та облаштовані квартири. Житло у реконструйованому будинку на вулиці Караваєва, 13 дадуть тим, хто ось вже два роки знаходиться на передовій боротьби із ковідом. Нові затишні оселі бачила й наша Юлія Кочет.

Занедбана будівля із протікаючими дахом, трубами та каналізацією. Саме таким у 2015 році “Будинок прокатника” передали на баланс міста. Почалася масштабна реконструкція.

Фасад реставрували зі збереженням історичних особливостей. А ще зробили ремонти у 29-и квартирах – 11-ти 2-кімнатних та 18-ти однокімнатних. В них є все необхідне – від меблів і техніки до вай-фаю та домофона

Ось ці відремонтовані квартири отримають 29 медиків із міських закладів охорони здоров’я. Це звичайні лікарі, кажуть у міськраді, жодного генерального директора або заввідділення у списку немає. Кандидатури відбирали на спеціальній комісії. Спочатку йшли пільговики, таких зо п’ятеро. Інших за чіткими та прозорими критеріями.

Кому і скільки кімнат дістанеться – це вирішуватиме вже інша комісія. Та, аби лікарі отримали Ордери, будівлю гуртожитку потрібно перевести із нежитлового у житловий фонд. Зараз цей процес ще триває. На останніх стадіях і власне реконструкція. Але у міськраді запевняють – лікарі зможуть вселитися у свої квартири вже найближчим часом.

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