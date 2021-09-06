 На платній стоянці відмовляються компенсувати ремонт пошкодженої автівки

Платна не означає — безпечна! На автостоянці в житловому секторі на 12 кварталі невідомі розбили лобове скло машини. Піймати хуліганів охоронці не змогли, бо нічого не чули й не бачили. Навіть попри те, що автівка була на сигналізації. Власник побитого транспорту шокований інцидентом. За паркомісце він щомісяця сплачує понад 500 гривень. Й сподівався, що має отримувати якісний сервіс. Більше подробиць про ситуацію та як в неї не потрапити — дивіться далі!

Обурливий пост щодо платної стоянки чоловік написав, коли прийшов по свою ластівку й побачив, що лобове скло пішло тріщинами від удару.

А вийшло так, що за 700 гривень на місяць ніхто не переймається зберіганням машин і, як виявляється, не несе відповідальність.

Спроба поговорити з охоронцем та з’ясувати, за яким принципом вони стежать за безпекою, передбачувано видалась невдалою.

Віктор мав шанс поспілкуватись з власницею стоянки. Втім вона нічого не хотіла чути про компенсацію за збитки.

Для початку чоловік подав заяву до поліції. Там справу внесли до реєстру досудових розслідувань, тож мають її розслідувати.

Сам же Віктор визнає – його помилка в тому, що обрав стоянку, не поцікавившись оформленням паперів.

Тим часом адвокати твердять — згідно з українським законодавством, власники стоянок зобов’язані відшкодовувати збитки.

Для того, щоб судитися за компенсацію, потрібно мати докази. Ними можуть стати квитанції про оплату, відео з камер, свідки. Якщо всього цього немає, то добитися справедливості складніше. Втім спробувати варто, каже адвокат. Й, обираючи стоянку для автівки, краще одразу укладати з угоду про надання послуг.