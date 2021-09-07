Вулиця Павлова залишилась без пішохідної частини

Усе перерито, наче на будівельному майданчику. Саме так у Дніпрі зараз виглядає вулиця Павлова, точніше – її пішохідна частина. Щоб здолати перешкоди, людям доводиться виходити прямо на проїжджу частину і крокувати буквально поруч з колесами автотранспорту, у тому числі – багатотонних вантажівок. Коли ж нарешті доремонтують ділянки тротуарів?

Долати вулицю Павлова тепер небезпечно для життя. Адже водії фур можуть навіть не побачити, що праворуч від машини крокує людина.

Величезні ями з розритими кабелями та комунікаціями тут вже майже місяць. По всій вулиці – декілька подібних ділянок з незавершеними “ремонтами”.

Пішохідна частина для людей – недоступна. Єдиний вихід – обхід упритул до автівок.

Найбільше людей дратує, що розритими комунікаціями ніхто не займається – за весь час вони не бачили жодних ремонтних робіт.

Ми звернулися до Управління благоустрою міськради – експерти виїхали на місце, перевірили об’єкт та не забарились із висновками:

Завершити реконструкцію силового кабелю та відновити ділянку тротуару підрядна організація пообіцяла до кінця тижня. Чи стане вулиця Павлова доступною для пішоходів – ми обов’язково перевіримо.