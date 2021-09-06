Дніпропетровська Філармонія відкрила свій 85-й сезон

Великим концертом та виставкою картин відкрила свій 85-й сезон Дніпропетровська Філармонія імені Леоніда Когана. Там обіцяють і надалі поєднувати два мистецтва: музикальне та образотворче, і до кожного концерту радувати публіку виставкою картин. А у перспективі – створення творчого кафе, де відвідувачі запросто зможуть поспілкуватись з музикантами.

Студентка Оксана після відпустки на морі скучила за особливою атмосферою, що панує в дніпропетровській філармонії, і прийшла на концерт з нагоди відкриття 85 сезону.

Просто у фоє організували виставку робіт київського художника Юрія Шевченка, відомого за псевдонімом Юрон. Захват від кермування автомобілем митець поєднав з чудовими проявами природних стихій. Такий стиль художник назвав автоморфізм.

Енергетичний поштовх картин Юрія Шевченка підготував глядачів перед особливим настроєм мелодій Моцарта та Бетховена.

Вирій почуттів охопив публіку і у залі під час прослуховування концерту Моцарта номер 25 для фортепіано з оркестром.

На відкриття сезону запросили відомого піаніста Юрія Кота. Він виступав з багатьма симфонічними оркестрами України, Росії, Японії, Німеччини та США і залюбки прийняв запрошення до Дніпра.

Вісімдесят п’ятий сезон у багатій творчій історії нашої філармонії обіцяє бути особливо цікавим.

У новому сезоні – нові підходи, але орієнтовані на традиції, що відкривають відвідувачу світ високої музики.

Також філармонія планує більше контактувати зі своїми шанувальниками. До нового концерту організують виставки робіт художників. Найближчим часом планують відкрити творче кафе, де можна буде поспілкуватись із музикантами.