На Січових Стрільців відреставрують фасад старовинної оселі

06.09.2021 18:22
На Січових Стрільців відреставрують фасад старовинної оселі

У Дніпрі на Січових Стрільців відреставрують фасад старовинної оселі. Йдеться про будинок 1. Він зведений в середині 1890-х років як прибутковий. Згодом в ньому відкрили один з перших дитячих магазинів Катеринослава під назвою “Депо іграшок”.

Будівля постраждала від обстрілів у часи другої світової, та й просто через плин часу. Мешканці постійно скаржилися на занедбаний вигляд фасаду. І от, вже найближчим часом в планах відновити його ліпнину. Завершити роботи мають до кінця листопада.

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