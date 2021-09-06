У Дніпрі на Січових Стрільців відреставрують фасад старовинної оселі. Йдеться про будинок 1. Він зведений в середині 1890-х років як прибутковий. Згодом в ньому відкрили один з перших дитячих магазинів Катеринослава під назвою “Депо іграшок”.

Будівля постраждала від обстрілів у часи другої світової, та й просто через плин часу. Мешканці постійно скаржилися на занедбаний вигляд фасаду. І от, вже найближчим часом в планах відновити його ліпнину. Завершити роботи мають до кінця листопада.