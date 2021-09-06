У Перещепиному фінішує модернізація шкільного стадіону

Сучасні умови для занять спортом створюють у віддалених селищах області. У Перещепиному фінішує модернізація стадіону опорної школи. Там вже облаштували сучасне футбольне поле зі штучним покриттям. Про хід робіт далі у сюжеті.

Нове футбольне поле у Перещепиному «окреслюють» безпечні бігові доріжки. Поруч – ігрові майданчики. На фініші роботи у секторах для уроків із допризовної підготовки.

Стадіон опорної школи Перещепиного давно потребував осучаснення. За півстоліття там все почало ламатися та розвалюватися.

У Перещепинській опорній школі понад 830 учнів. Діти згадують, у футбол ганяли просто по пилюці, а через купини травмувалися.

Шкільний стадіон вже «хизується» новеньким яскраво-зеленим футбольним полем. Навколо нього бігові доріжки із нетравматичним покриттям. Поруч майданчики для гри у баскетбол, волейбол, теніс.

Нині підрядники завершують роботи. облаштовують сектори для проведення уроків з допризовної підготовки. Буде смуга перешкод, «лабіринт».

Роботи з модернізації стадіону стартували за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».