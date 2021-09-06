Танцювальні та співочі батли, виступи відомих артистів, парад оркестрів та феєричне лазерно-світлове шоу! У Дніпрі анонсували розклад святкування Дня міста. Масштабні гуляння пройдуть у всіх районах, але найбільше активностей зосередять на Набережній та площі Шевченка. Детальніше про локації, а також перекриття та зміни у русі громадського транспорту дивіться далі в сюжеті.

На Січеславській Набережній святкування Дня міста розпочнеться о 12-тій. Просто на проїжджій частині відбудеться парад оркестрів. На Фестивальному ж причалі вже о 15-й стартують концерти. Серед зірок – Надя Дорофєєва та відомий український гурт “Без обмежень”. А о 17:00 в акваторії Дніпра розпочнеться водне шоу.

Також Фестивальний причал – найкраще місце для споглядання вечірнього лазерно-світлового шоу, яке за масштабом навіть перевершить торічне.

А от на площі Шевченка пройде свято класичної музики. О 17:00 розпочнуться виступи оркестрів, оперних співаків та народних артистів України. Не обійдеться й без традиційної “Битви хорів” на площі Героїв Майдану. Старт об 11:30. Водночас на оглядовому майданчику парку Шевченка стартує масштабний батл танцюристів з різних куточків України та навіть з-за кордону. Загалом – понад 500 учасників.

За традицією о 17:00 розпочнеться рок-фестиваль у парку Сагайдак, а на Площі Героїв Майдану – виставка тюнінг авто. На усіх заходах чергуватимуть волонтери, які мають слідкувати за дотриманням карантинних обмежень й проводити температурний скринінг.

Через проведення гулянь з 8-ї ранку до 22-ї перекриють рух по проспекту Дмитра Яворницького від вулиці Фабра до вулиці Михайла Грушевського по непарній стороні вулиці, а також від Короленка до Грушевського по парній.

Січеславська Набережна буде повністю перекрита від цирку до Мерефо-Херсонського мосту, а також вулиці Ливарна, Поля та Крутогірний узвіз – з 10-ї ранку до опівночі. Також із 8 години 11 вересня до 8-ї 12-го перекриють частину Нового мосту в напрямку лівого берега.

Маршрутки, що з’єднують спальні райони із центром, – об’їжджатимуть перекриття вулиць та ходитимуть до опівночі. Трамваї та тролейбуси – також. А от перший трамвай – взагалі до 5-ї ранку.