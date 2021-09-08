Чоловік у інвалідному візку отримав травми через поганий стан дороги

Розбив обличчя та зламав візок. У Новомосковську місцевий житель з інвалідністю неабияк постраждав через жахливий стан дороги. На щастя, поряд були сусіди, які йому допомогли. Чоловік твердить – Новомосковськ майже немає інфраструктури для маломобільних груп населення. А розбита дорога – лише частина глобальної проблеми. Чи збирається щось з цим робити місцева влада?

Рани на обличчі Володимира – досі не загоїлися та нагадують про той страшний день. Чоловік розповідає – вирішив просто прогулятися. Та тільки-но встиг від’їхати від подвір’я – сталася аварія.

Володимир має інвалідність вже понад тридцять років. Й увесь цей час, каже чоловік, дороги тут жахливі. В яму він втрапив на електричному візку, на якому міг їздити самостійно. Зараз засіб пересування у ремонті. Залишився лише старий візок, тож без допомоги друзів та сусідів Володимир навіть не може вийти з домівки.

Та навіть, якщо подолати ці перешкоди, каже Володимир, у місті все одно вистачає небезпек. Мовляв, інклюзивної інфраструктури у Новомосковську майже немає.

Володимир спрямував до міськради Новомосковська купу звернень, в яких просив облаштувати нормальні пандуси та під’їзди до закладів та магазинів, де він буває. На деякі листів – навіть відповіли.

Та все одно – питань до чиновників залишається чимало. Рушаємо на бесіду до місцевого управління ЖКГ. Та тут – обід. Керівництва на місці немає.

Раптом до одного з кабінетів – єдиного тут з броньованими дверима – заходить чоловік, дуже схожий на начальника. Хоча він це одразу заперечує.

Та це все ж керівник місцевих комунальників. Й він тікає від нашої знімальної групи.

Засмутили нас й у міськраді. Часу на інтерв’ю тут теж ніхто – немає.

Звичайна відписка – коментарів не буде Саме так відреагували на наш журналістський запит у міськраді Новомосковська. Виділити 5 хвилин на бесіду зі ЗМІ тут не можуть . Що вже казати про створення інфраструктури для людей з інвалідністю.