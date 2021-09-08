Корову і свиню панянка з Америки вигулювала у центрі Дніпра

По вулицях корову водили. Та ще й свиню. Такий інцидент сьогодні зафільмували у середмісті Дніпра. Власниця худоби – 30-річна американка, яка приїхала до України з Нью-Йорка. Придбала свійських тварин через інтернет. Й вважає, що таким чином зможе устерегти їх від загибелі. Як на ситуацію реагували перехожі та, врешті, чим все це обернулося?

Аліса разом зі своїм хлопцем — власники цих корови й порося. З ними вони вийшли на прогулянку у самому центрі Дніпра й не бачать у цьому нічого дивного. Усім перехожим і журналістам Аліса охоче розповідає про раціон підопічних та про свою любов до тварин.

Пара придбала худобу в інтернет-магазині, а зробили це, аби вберегти від смерті. Ідея належала 30-річній китаянці Алісі, яка родом з Америки. Приїхала до України з Нью-Йорка. Зі свинею люди її бачили ще два тижні тому. Але порося рятувальниці стало замало. Й дівчина придбала ще і корову.

Алісу в окрузі вже добре знають чи не усі місцеві.

Та все ж утримання худоби у середмісті викликає питання.

Перехожі вирішили втрутитись у ситуацію й викликали зоозахисників, аби свійських тварин забрали до притулку.

Аліса не стала суперечити. Зателефонувала до притулку, переконалась, що з тваринами все буде добре й на кінець погодилась віддати корову.

З телям дівчину розлучили. Й свиню також доведеться віддати. Бо власник квартир, яку орендують американці, – от диво! – проти утримання худоби в оселі.